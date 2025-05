Grün gehört 2025 zu den absoluten Trendfarben. Das zeigt sich auch an der Kleiderwahl der Stars auf den roten Teppichen. Blake Lively und Florence Pugh machen es vor.

Grüntöne gehören 2025 zu den absoluten Trendfarben der Modewelt - und auch auf dem roten Teppich macht sich dieser Hype deutlich bemerkbar. Hollywoodstars wie Florence Pugh (29) oder Blake Lively (37) setzen vermehrt auf zarte, pastellige Grüntöne. Besonders Nuancen wie Pistazie, Mint und Matcha sind aktuell stark gefragt.

Florence Pugh in zartem Pistaziengrün

Bei der Premiere des Films "Thunderbolts" begeisterte Florence Pugh mit einem spektakulären Kleid in einem sanften Pistaziengrün. Das voluminöse Design mit kunstvollen Volants wirkte beinahe wie eine Hommage an die Frische eines cremigen Pistazieneises. Die Farbe unterstrich nicht nur Pughs Teint, sondern verlieh ihrem Look eine subtile, aber dennoch auffallende Extravaganz.

Pistaziengrün ist derzeit ein Dauerbrenner auf den internationalen Laufstegen. Marken wie Miu Miu, Chanel oder Bottega Veneta haben die Nuance in ihren aktuellen Kollektionen prominent eingesetzt. Die Farbe gilt als besonders wandelbar: Sie lässt sich sowohl für Tages- als auch für Abendlooks einsetzen und harmoniert hervorragend mit klassischen Tönen wie Marineblau, Cremeweiß oder dunklem Schokobraun. In der Mode steht Pistaziengrün für Ruhe, Harmonie und einen modernen Retro-Charme - perfekt für Stars wie Florence Pugh, die für unkonventionelle Eleganz stehen.

Blake Lively in pastelligem Mintgrün

Während der Premiere von "Nur noch ein kleiner Gefallen" wählte Blake Lively ein atemberaubendes Abendkleid in Mintgrün. Der Farbton wirkte fast wie flüssiges Licht auf ihrer Haut - hell, leuchtend und mit einem Hauch von Kühle, der dennoch nicht distanziert wirkte. Mintgrün ist eine jener Farben, die sofort Frische vermitteln, ohne sich aufzudrängen.

Designer wie Fendi oder Marni setzen in ihren Frühjahr-/Sommer-Kollektionen 2025 stark auf diesen Ton. Mintgrün lässt sich wunderbar als Komplettlook inszenieren, funktioniert aber auch perfekt in Kombination mit Silber, Schwarz oder gebrochenem Weiß. Livelys Look zeigt, wie vielseitig der Farbton eingesetzt werden kann: von frühlinghafter Frische bis zu glamouröser Abendrobe.

Matchagrün: Die nächste Stufe der Trendpalette

Neben den zarten Tönen wie Pistazie und Mint macht sich auf dem roten Teppich auch zunehmend das etwas intensivere Matchagrün bemerkbar. Dieser satte, pflanzlich inspirierte Ton lehnt sich an die Farbe des beliebten japanischen Tees an und hat bereits in der Streetwear und Interior-Welt Furore gemacht. Jetzt findet er seinen Weg in die Abendmode.

Weitere Promi-Looks in Grün

Neben Pugh und Lively setzten in der Vergangenheit auch andere Stars auf die Trendfarbe: Zendaya (28) greift bei Premieren und Red-Carpet-Events immer wieder zu Outfits in leuchtenden Grünnuancen. Ebenso ist ihr "Dune"-Kollege Timothée Chalamet (29) ein bekennender Grün-Fan. Im Februar trug er bei den SAG Awards ein leuchtend grünes Hemd unter einem Leder-Jacket.

Styling-Tipps: So funktioniert Grün auch abseits des Red Carpets

Wer den Look der Stars nachstylen möchte, kann Grün als Akzentfarbe oder als Hauptakteur einsetzen. Pastelltöne eignen sich hervorragend für Blusen, Midi-Röcke oder Accessoires wie Taschen und Schuhe. Intensive Grünnuancen wirken besonders edel in edlen Stoffen wie Satin oder Seide. Kombiniert mit neutralen Farben wie Beige, Grau oder Eierschale entstehen harmonische Looks mit Trendcharakter.

Auch im Beauty-Bereich findet Grün Einzug: Mintfarbener Lidschatten, Nagellack in Matchagrün oder ein Eyeliner in smaragdiger Nuance setzen spannende Akzente und greifen den modischen Zeitgeist auf.

Warum sind diese Grüntöne derzeit so gefragt?

Die Antwort liegt nicht nur im modischen, sondern auch im kulturellen Kontext. In Zeiten globaler Umbrüche, Öko-Bewusstseins und dem Wunsch nach mentaler Balance symbolisieren Grüntöne Hoffnung, Neuanfang und ein Innehalten im Alltag. Sie wirken beruhigend, ohne langweilig zu sein.