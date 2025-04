Ministerpräsidentenkonferenz: Ostdeutsche Länder verlangen mehr Einfluss

2 Die Ost-Ministerpräsidenten wollen mit einer Stimme sprechen. Foto: Jens Kalaene/dpa

Berlin - Angesichts großer Unzufriedenheit vieler Bürger und starker AfD-Ergebnisse fordern die ostdeutschen Länder mehr Gehör und Einfluss in der Bundespolitik. Dazu gehöre eine "angemessene Vertretung Ostdeutschlands in der neuen Bundesregierung" sowie ein Ostbeauftragter mit Kabinettsrang, heißt es in einem Beschluss der Ministerpräsidenten aus Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.