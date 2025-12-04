Ministerpräsidentenkonferenz: Länder einigen sich auf 200 Punkte für moderneren Staat

1 Schweitzer sprach von einer föderalen Modernisierungsagenda. (Archivfoto) Foto: Boris Roessler/dpa

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Schweitzer nennt konkrete Beispiele - vom Antrag für einen Ausweis bis hin zu Um- und Abmeldungen von Wohnungen.











Berlin - Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich auf ein 200-Punkte-Programm zur Modernisierung der Verwaltung geeinigt. Das sagte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) nach einem Treffen der Länderregierungschefs in Berlin und sprach von einer "föderalen Modernisierungsagenda". Es gehe darum, Verwaltungsprozesse für Bürgerinnen und Bürger einfacher und damit auch kostengünstiger zu machen.