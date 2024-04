1 Winfried Kretschmann mag Fußball. Der Ministerpräsident war zuletzt im Februar bei einem Heimspiel des 1. FC Heidenheim zu Besuch. Foto: imago/Sven Simon

Ministerpräsident Winfried Kretschmann will einige Spiele der Europameisterschaft vor Ort verfolgen. Warum er sich mit seinem Schwiegersohn die Partie Ungarn gegen Schottland im Stadion ansehen will.











Ministerpräsident Winfried Kretschmann will die Europameisterschaft nicht nur am heimischen Bildschirm verfolgen. Er werde auch zu einigen Spielen ins Stadion gehen, kündigte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart an.