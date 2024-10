Ministerpräsident und Star Trek-Fan: Markus Söder fliegt mit eigener Instagram-Serie Söderspace ins All

1 Markus Söder (l.) an der Seite des deutschen Astronauten Alexander Gerst. Foto: imago/Sammy Minkoff

Markus Söder ist ein großer Weltraum-Fan. Zumindest auf Instagram und X greift er bereits nach den Sternen - mit seinem eigenen Format "Söderspace".











Dass Markus Söder (57) ein glühender Hobby-Astronaut und Weltraum-Fan ist, hat der bayerische Ministerpräsident schon häufig kundgetan. 2018 hatte er etwa mit seinem bajuwarischen Weltraumprogramm "Bavaria One - Mission Zukunft" für Aufsehen gesorgt. Zumindest auf seinen offiziellen Instagram- und X-Accounts hat es Söder nun tatsächlich schon ins All geschafft: Unter dem Hashtag "Söderspace" stellte er dort eine neue Serie vor, mit der er über die einzelnen Planeten in unserem Sonnensystem und die Möglichkeiten, die sich durch diese bieten könnten, aufklären will.