Ministerpräsident: Kretschmanns Abstieg vom Olymp

Niemanden im Plenarsaal ließ dieser Moment unberührt, als Winfried Kretschmann vor fast genau 15 Jahren, am 12. Mai 2011, auf der Regierungsbank Platz nahm. Ganz allein saß er dort. Gerade hatte ihn der Landtag zum neuen baden-württembergischen Ministerpräsidenten gewählt. Zitternde Hände fanden Beruhigung, besorgte Mienen hellten sich auf, Jubel erscholl – jedenfalls mittelinks im Saal. Anders verhielt es sich mit den Christ- und den damals noch vorhandenen Freidemokraten. Deren Zustand erinnerte an römische Legionäre, die gerade Bekanntschaft mit zwei gallischen Kriegern – Asterix und Obelix – gemacht hatten: Sie wirkten, nun ja, desolat.

Erstmals nach 58 Jahren stellte die CDU nicht mehr den Ministerpräsidenten. Sie hatte es nicht einmal mehr in die Regierung geschafft. Interne Machtkämpfe brachten die Dauerregierungspartei zu Fall. Der Machtwechsel wirkte wie ein frischer Luftzug, der durchs Land fuhr. Demokratie wurde erfahrbar: Wahlen haben Folgen, Bürgerinnen und Bürger üben Macht aus. Ob allerdings eine neue Regierung neue Wege beschreiten kann, oder – Sachzwängen folgend – alten Pfaden folgen muss, ist eine ganz andere Frage. Kretschmann, bei seiner Wahl fast 63, sprach zusammen mit seinem Vize Nils Schmid von der SPD emphatisch von einem „Politikwechsel“. Sie grenzten sich ab vom vorerst letzten CDU-Ministerpräsidenten Stefan Mappus, der sich insbesondere im Konflikt um das Projekt Stuttgart 21 für ein hartes Durchregieren entschieden hatte. Dem stellte Kretschmann eine „Politik des Gehörtwerdens“ entgegen. Mit fortdauernder Regierungspraxis sah er sich allerdings genötigt, diese Formel mit einem Zusatz zu versehen: „Gehörtwerden“ bedeute nicht automatisch „Erhörtwerden“. Woraus sich erhellt: Auch Kretschmann hat das Regieren nicht ganz neu erfunden.

Jetzt, da er verabschiedet wird, steht der fast 78-Jährige in hohen Ehren. Als er im Mai 2011 ins Amt gelangte, kannten ihn die allerwenigsten. Nicht er war gewählt, sein Vorgänger Mappus war abgewählt worden. Mit dem Protest gegen Stuttgart 21 hatten die Grünen in der Landeshauptstadt die Hegemonie erlangt; diese aber erwies sich als fragil, die Volksabstimmung über das Bahnprojekt im November 2011 verloren sie. Kretschmann anerkannte die Niederlage umstandslos und erklärte, nun würde der Tiefbahnhof gebaut – eine eigentlich selbstverständliche Reaktion, die ihm dennoch viele Menschen positiv auslegten. Von nun an verfügte der neue Regierungschef über ein Vertrauenskapital, das er über die Jahre vermehrte. Mit regelmäßigen Verstößen gegen Parteidogmen verschaffte er sich Glaubwürdigkeit – auch bei denen, die ihn nicht wählten. Er wahrte Distanz zu den Grünen im Bund, die ihn in ihrer Berliner Blase bis heute als Kauz aus der Provinz verkennen.

Zwei, die sich schätzen: Kretschmann und Merkel Foto: dpa

Die CDU tat den Machtverlust zunächst als Betriebsunfall ab. Erst später setzte die Phase ein, in der sie Kretschmann als einen der Ihren auffasste, der sich lediglich bei der Wahl seines Parteibuchs vertan hatte. Als die Christdemokraten erkannten, dass der Ministerpräsident beim eigenen Anhang gut ankam, versuchten sie ihn zu umarmen. Doch auch diese Taktik hatte ihre Tücken. Der Ministerpräsident wirkte auf eine CDU-nahe Wählerschaft demobilisierend: Diesen Mann musste man nicht verhindern. Ganz ähnlich verhielt es sich zur gleichen Zeit mit Kanzlerin Angela Merkel, die erfolgreich die SPD-Wählerschaft einschläferte. Als asymmetrische Demobilisierung ging dieses Phänomen in die Wahlforschung ein.

Die konservative Umrahmung des guten Hirten

Überhaupt Merkel. In der Flüchtlingskrise betete Kretschmann für sie. „Ich bete jeden Tag dafür, dass die Bundeskanzlerin gesund bleibt“, sagte er 2016 dem „Tagesspiegel“. Ein Satz, der über seine direkte politische Aussage hinaus – Einverständnis mit Merkels Politik – das christdemokratische Gefühlsuniversum triggerte. Jedenfalls dort, wo es noch vorhanden war. Dabei betet Kretschmann, wie er bei anderer Gelegenheit sagte, gar nicht jeden Tag, sondern im Gottesdienst. Das Beten für Merkel sei metaphorisch gemeint gewesen, sagte er später.

Die Episode ist ein schönes Beispiel für Kretschmanns politische Kommunikation: Er redet nicht gegen seine Überzeugungen, aber er weiß diese durchaus mit Kalkül einzusetzen. So nahm er die mediale Zuschreibung, ein „tiefgläubiger Katholik“ zu sein, stets mit Unbehagen auf. Einerseits diente die Legende vom guten Hirten der konservativen Umrahmung seiner politischen Existenz, andererseits war ihm das Attribut „tiefgläubig“ zu kitschig.

Kretschmann versteht weit mehr von Theologie als die gesamte CDU-Landtagsfraktion. Aber auch er verteidigt sein Recht auf Glaubenszweifel. Schließlich ist er ein Mann der Aufklärung. Diese entspringt dem Zweifel. Kretschmann ist ein kritischer Geist, wenn auch kein Anhänger der Kritischen Theorie. Er lässt auch Kritik an sich selbst zu. Aber wenn er schon Kritik verdient, dann macht er das besser selbst. Man kann es so sagen: Kretschmann ist zum Selbstzweifel fähig. Eine in der Politik seltene Tugend.

Kein Wort führt Kretschmann so beständig im Mund wie den „Kompromiss“. Er hat harte Zeiten durchgemacht. Die Flüchtlingskrise und die Pandemie führten zur gesellschaftlichen Polarisierung. Öffentliche Debatten sind hart geworden, nicht nur auf den digitalen Kanälen. Ein ausufernder Individualismus erschwert das Zusammenfinden der Menschen. Und ganz konkret: Bei manchen Gemeinsamkeiten trennen Grüne und CDU tiefe Gräben: in der Klimapolitik, in der Bildungspolitik, auch bei den Bürgerrechten. Demokratie aber lebt vom Kompromiss.

Der Kanzlerin Merkel wurde schon zu aktiven Zeiten vorgehalten, Entscheidungen so lange vor sich herzuschieben, bis sich herausstellt, wo die Mehrheit zu finden ist. Der Kompromiss hat immer zwei Seiten: Er ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt etwas geschieht, weil anders die Kontrahenten in gegenseitiger Blockade verharren. Meist passiert dann aber zu wenig. Der Kompromiss ist ebenso ein Instrument der Machtsicherung. Er dient als Ausrede fürs Wenig- bis Nichtstun. Dann einigt sich die Koalition in Stuttgart auf ein kleinteiliges Mikromanagement, das zu nichts führt. Oft kam Kretschmann der CDU weit entgegen, so wie jetzt sein designierter Nachfolger Cem Özdemir der CDU bei der Postenverteilung maximal zu Diensten war. Der Kompromiss ist eben auch ein Mittel, sich an die Macht zu krallen.

Wie Angela Merkel gelangte Winfried Kretschmann frei von Skandalen und persönlichen Fehlleistungen durch seine Amtszeit. Das unterscheidet ihn von seinen Vorgängern zurück bis einschließlich Kurt-Georg Kiesinger (Ministerpräsident 1958-1966). Selbst der als redlich geltende Erwin Teufel witterte Intrigen hinter seinem Sturz. „Ich habe meinen Rücktritt nicht angestoßen, aber ich nehme ihn an“, bekundete er böse bei seiner Abschiedsgala 2005 in der Staatsoper. Diese Volte galt seinem Nachfolger Günther Oettinger. Kretschmann vermochte als Ministerpräsident kraft seiner Person sehr unterschiedliche Milieus anzusprechen. Er fing ein lebensweltlich konservatives, regional verankertes Publikum ein. Er repräsentierte die klassische Moderne mit seiner Bejahung von Technik und Industrie, die einhergeht mit dem Bekenntnis zur repräsentativen Demokratie. Dazu vermochte bis zu einem gewissen Grad auch noch junge, postmodern orientierte Leute zu erreichen, die ihn zumindest als kultig akzeptierten. Für die „Fridays for Future“ brachte er allerdings nur wenig Verständnis auf und für die „Letzte Generation“ überhaupt keines mehr. Vielleicht erkannte er ein Sektierertum, das den einstigen Maoisten selbst gepackt hatte und auf das er mit Scham zurückblickt.

Baden-Württemberg hat sich in 15 Jahren Regierung unter grüner Führung nicht zum Öko-Paradies entwickelt. Obwohl Kretschmann – nach seinem Verständnis – im Schwarzwald ein kleines Paradies geschaffen hat mit allerlei Käfern und morschen Bäumen. Ein Nationalpark auf der Habenseite ist zu wenig. Doch kommt anderes hinzu: das Biodiversitätsgesetz zum Beispiel, das den Artenschwund bremsen soll; der Ausbau der Sonnen- und bald womöglich auch der Windenergie; sein Bemühen um den Industriestandort, der nur erhalten bleibt mit Freude an der Technik, nicht mit Skepsis gegen Technik.

Ein Wort noch von Hannah Arendt

Wenn sich Kretschmann beruhigten und doch bangen Herzens dem Lebensabend am Laizer Donauufer zuwendet, wird er dem Land als lauterer Demokrat in Erinnerung bleiben, der die Idee des Republikanismus verfocht und die bürgerlichen Tugenden lebte wie kaum ein anderer. Hannah Arendt beschrieb – gegen Max Webers instrumentellen Machtbegriff – ihr Handlungsmodell so: „Macht entspringt der menschlichen Fähigkeit, nicht nur zu handeln oder etwas zu tun, sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln.“ Nicht Überwältigung, sondern Verständigung ist das Ziel. Darin liegt die Essenz der politischen Existenz des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.