Kleingärten in Renningen Paradies wird versteigert – bisherige Pächter verzweifelt

Grünzeug, Hühner, Freizeitglück: So idyllisch die Kleingartenanlage in Renningen ist, so gefährdet ist sie. An diesem Freitag soll sie versteigert werden. Die bisherigen Kleingärtner sind erschüttert – sie bangen um ihr Fleckchen im Paradies.