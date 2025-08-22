Gesundheitsminister Manfred Lucha besucht die RKH-Pflegeschule in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). Es gibt viel Lob für die Einrichtung. Ist der Standort mehr als ein Interim?
Fast eine Art Heimspiel war für den gebürtigen Bayern Manfred Lucha der Besuch in Kornwestheim. Der Grüne Gesundheitsminister des Landes machte bei seiner Sommertour Halt in der Pflegeschule der RKH und lobte diese als vorbildlich. Seit einem Jahr befindet sie sich auf dem Salamander-Areal. Lucha ist selbst gelernter Pfleger, musste sich trotz der finanziellen Misere der Kliniken im Kreis aber auch in seiner politischen Funktion keine Kritik anhören.