Ministerbesuch an Stuttgarter Schule

1 Kultusministerin Theresa Schopper, Winfried Verkehrsminister Hermann und Innenminister Thomas Strobl (von links) zu Besuch an der Ameisenbergschule Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Theresa Schopper, Winfried Hermann und Thomas Strobl besuchen die Ameisenbergschule, um über einen sicheren Schulweg zu reden. Ein Mitbringsel haben sie auch dabei – das Interesse daran ist so groß, dass dieses sogar nachproduziert werden musste.











Wenn eine Ministerin und zwei Minister an einem Dienstagmorgen kurz vor Schulbeginn eine Grundschule besuchen, sorgt das nicht unbedingt für Verkehrsberuhigung. Zumal die Politiker, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Personenschützer und die Journalisten nicht alle mit dem Rad zur Ameisenbergschule in Stuttgart-Ost kommen, schon gar nicht bei dem regnerischen Wetter an diesem Morgen. Dabei sprechen Kultusministerin Theresa Schopper, Verkehrsminister Hermann und Innenminister Thomas Strobl mit einigen Viertklässlern genau über dieses Thema: den aktiven und sicheren Schulweg und damit auch über die Verkehrssituation vor vielen Schulen, auch wegen der zu vielen Elterntaxis.