Minister sorgt für EM-Lacher: In welches Gehirn Robert Habeck gerne schauen würde

1 Mit seiner Antwort hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck die Lacher auf seiner Seite. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Bei einer Veranstaltung des Wirtschaftsministers an der Uni Magdeburg geht es um Themen wie Klimaschutz, Arbeitslosigkeit oder erneuerbare Energien - bis es eine ganz besondere Frage gibt.











Magdeburg - Es ist eine besondere Frage. Robert Habeck ist am Abend auf seiner Sommerreise bei einem Dialog an der Uni Magdeburg, es dürfen Fragen gestellt werden. Ein Professor will das hier wissen: In welches Gehirn er gerne mal gucken würde? Habecks Antwort: er könne viele sagen, von denen er es nicht wissen will. Großes Gelächter. Und dann: In den Kopf des Schiedsrichters, der das "klassische Handspiel" nicht gesehen habe. Wieder großes Gelächter.