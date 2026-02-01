Minister-Präsenz im Landtag: Immer noch große Lücken auf der Regierungsbank

1 Diesmal Spitzenreiterin beim Schwänzen: Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Wenn am 8. März der Landtag neu gewählt wird, geht es zunächst um die Sitze im Parlament. Etliche Kandidaten werden sich aber auch Hoffnung auf einen Posten in der Regierung machen. Dabei gehört es zu den wichtigsten Aufgaben der Abgeordneten, die Regierenden zu kontrollieren. Doch dieser Überwachung – zumindest der persönlichen – entziehen sich der Ministerpräsident und seine Ministerinnen und Minister allzu gerne: Sie fehlen im Plenum regelmäßig, wenn es dort um ihr Wirken geht.