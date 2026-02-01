Minister-Präsenz im Landtag: Immer noch große Lücken auf der Regierungsbank
Diesmal Spitzenreiterin beim Schwänzen: Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Der Landtag soll die Minister kontrollieren, doch die machen sich dort teilweise rar. Das zeigt eine Erhebung der SPD für 2025. Die größten „Schwänzer“ sind diesmal aber andere.

Wenn am 8. März der Landtag neu gewählt wird, geht es zunächst um die Sitze im Parlament. Etliche Kandidaten werden sich aber auch Hoffnung auf einen Posten in der Regierung machen. Dabei gehört es zu den wichtigsten Aufgaben der Abgeordneten, die Regierenden zu kontrollieren. Doch dieser Überwachung – zumindest der persönlichen – entziehen sich der Ministerpräsident und seine Ministerinnen und Minister allzu gerne: Sie fehlen im Plenum regelmäßig, wenn es dort um ihr Wirken geht.

 

Wer aus dem Kabinett wie oft schwänzt, das hatte die Landtags-SPD schon für das Jahr 2024 erhoben. Ihr Befund: Spitzenvertreter der Grünen – angeführt von Winfried Kretschmann, Theresa Schopper (Kultus) und Manfred Lucha (Soziales) mit jeweils 36 Prozent – seien besonders viel abwesend. Man bemühe sich sehr, die Quote zu senken, hieß es, fehle aber nur aus triftigem Grund. Nun hat der Fraktionsgeschäftsführer Sascha Binder die Zahlen auch für 2025 ermitteln lassen.

Und siehe da: die drei negativen Vorreiter vom Vorjahr kommen nur noch auf eine Fehlquote von knapp 21 Prozent. Dafür haben zwei Ministerinnen, die 2024 noch auf den Folgeplätzen rangierten, einen neuen Absenz-Rekord aufgestellt: Thekla Walker (Grüne, Umwelt) und Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU, Wirtschaft) mit jeweils 37,5 Prozent, gefolgt von Petra Olschowski (Grüne, Wissenschaft) und Danyal Bayaz (Grüne, Finanzen) mit gut 29 Prozent. Am seltensten fehlten zwei CDU-Ministerinnen, mit gut vier Prozent: Marion Gentges (Justiz) und Nicole Razavi (Bauen). Für den SPD-Mann Binder ist das insgesamt zu dürftig: Plenarsitzungen seien kein „nice-to-have“, sondern Pflicht. Die leeren Regierungsbänke seien „ein verheerendes Signal“ an die Bürgerinnen und Bürger, die demnächst wählen gehen sollen.

Die Schlusslichter aus dem Vorjahr bessern sich

 