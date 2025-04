Minister: Linke nennt künftiges CDU-Kabinett „Sammelbecken von Wald- und Wiesenpolitikern“

1 Linken-Chefin Ines Schwerdtner sieht das künftige Kabinett äußerst kritisch. (Archivbild) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Die CDU hat ihre Anwärter für Positionen im neuen Bundeskabinett benannt. Die Reaktion der Linken ist eindeutig.











Die Linkspartei hat die Auswahl der Union für die künftigen Ministerposten in der schwarz-roten Bundesregierung kritisiert. Das Kabinett werde, „so weit wir das sehen können, ein Sammelbecken von Wald- und Wiesenpolitikern und von abgehalfterten Managern und Lobbyistinnen“, sagte Linken-Chefin Ines Schwerdtner am Montag in Berlin. „Dieses Kabinett steht für Sozialabbau, für Aufrüstung und den weiteren Ausverkauf dieses Landes“, so Schwerdtner weiter.