Minister Bayaz und Schopper: Auf der Überholspur wieder ins Kabinett?

Sie möchten gerne Minister bleiben, aber nicht für den Landtag kandidieren: warum es in der Grünen-Fraktion ein Grummeln über Danyal Bayaz und Theresa Schopper gibt.
Ministerinnen und Minister werden im Wahlkampf eigentlich als besondere Zugpferde gebraucht. Doch von den sechs Ressortchefs der Grünen kandidieren im März 2026 gerade mal zwei für den Landtag: Petra Olschowski (Wissenschaft) und Thekla Walter (Umwelt). Zwei hören wie Winfried Kretschmann auf mit der Politik: Winfried Hermann (Verkehr) und Manfred Lucha (Soziales). Zwei weitere würden gerne weiter regieren.