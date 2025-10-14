Miniserie Hundertdreizehn: Ein Unfall zerstört 113 Leben

Ein katastrophaler Busunfall auf der Autobahn wird zum Ausgangspunkt einer außergewöhnlichen Dramaserie. "Hundertdreizehn" erzählt in sechs Folgen, wie ein einziges tragisches Ereignis das Leben von über 113 Menschen für immer verändert. Mit Anna Schudt, Robert Stadlober und mehr.
Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn - und plötzlich steht die Welt still. Was bedeutet so eine Katastrophe für all jene, die direkt oder indirekt davon betroffen sind? Die neue ARD-Miniserie "Hundertdreizehn" nimmt sich dieser beklemmenden Frage an und entwickelt daraus ein außergewöhnliches Fernsehereignis.