Minions & Monster ab Juli im Kino: Bill und Tom Kaulitz sind im neuen Minions-Film zu hören

Die Minions kehren auf die Kinoleinwand zurück - mit prominenter deutscher Unterstützung: Bill und Tom Kaulitz sowie Christoph Waltz leihen den Figuren im Animationsfilm ihre Stimmen.
Bill und Tom Kaulitz (36) lassen Monster sprechen, Christoph Waltz (69) leiht einem Regisseur seine Stimme: Zu hören sind die drei in der Synchronfassung von "Minions & Monster", dem neuen Animationsfilm, der am 1. Juli 2026 bundesweit in den deutschen Kinos anläuft. Einen ersten Eindruck davon, was das Trio stimmlich leistet, gibt nun der neue deutsche Trailer.