Minions & Monster ab Juli im Kino: Bill und Tom Kaulitz sind im neuen Minions-Film zu hören

Die Minions kehren auf die Kinoleinwand zurück - mit prominenter deutscher Unterstützung: Bill und Tom Kaulitz sowie Christoph Waltz leihen den Figuren im Animationsfilm ihre Stimmen.

Bill und Tom Kaulitz (36) lassen Monster sprechen, Christoph Waltz (69) leiht einem Regisseur seine Stimme: Zu hören sind die drei in der Synchronfassung von "Minions & Monster", dem neuen Animationsfilm, der am 1. Juli 2026 bundesweit in den deutschen Kinos anläuft. Einen ersten Eindruck davon, was das Trio stimmlich leistet, gibt nun der neue deutsche Trailer.

Die Tokio-Hotel-Stars sprechen darin die Monster Goomi und Dort. Christoph Waltz hingegen leiht dem Regisseur Max seine Stimme, und das gleich in zwei Sprachen: Der zweifache Oscar-Gewinner ist sowohl in der deutschen als auch in der englischen Originalfassung zu hören.

Hollywood-Träume und Monster-Durcheinander

In "Minions & Monster" verschlägt es die kleinen, gelben Kultfiguren nach Hollywood. Dort steigen sie zu Filmstars auf, verlieren jedoch bald alles und setzen dabei versehentlich Monster auf die Welt frei. Am Ende bleibt ihnen nichts anderes übrig, als den Planeten vor den Folgen ihres eigenen Chaos zu retten.

Regisseur Pierre Coffin, der bereits die ersten drei "Ich - Einfach unverbesserlich"-Filme sowie den ersten Minions-Film verantwortet hat, führt auch diesmal Regie. Seit dem Filmdebüt der Minions im Jahr 2010 ist er zudem die Stimme der kleinen Chaoten selbst. Das Drehbuch schrieb Coffin gemeinsam mit Brian Lynch, den die Franchise-Fans bereits durch die "Minions"- und "Pets"-Filme kennen. Produziert wurde der Film von Chris Meledandri, Gründer und CEO von Illumination, sowie Bill Ryan.

Milliarden-Franchise mit Kultstatus

Seit ihrem ersten Auftritt vor mehr als 15 Jahren haben sich die Minions zu den wohl bekanntesten Animationsfiguren ihrer Generation entwickelt. Die Franchises rund um "Ich - Einfach unverbesserlich" und "Minions" haben weltweit mehr als 5,6 Milliarden US-Dollar eingespielt.