Minimalistisch reisen liegt im Trend: Platzsparende Beauty-Essentials fürs Handgepäck

Die 100-Milliliter-Regel macht das Packen zur Herausforderung. Erfahrene Reisende setzen deshalb auf feste Shampoos, Deo-Sticks und multifunktionale Produkte. Diese Beauty-Alleskönner sparen Platz, laufen nicht aus und passen problemlos ins Handgepäck.

Zwischen 100-Milliliter-Regel und wenig Platz im Koffer wird das Packen der Kosmetiktasche vor Flugreisen schnell zur Belastungsprobe. Genau deshalb zeichnet sich derzeit ein klarer Trend ab: Viele Reisende reduzieren ihre Beauty-Routine bewusst. So reisen sie entspannter und müssen sich vor der Sicherheitskontrolle am Flughafen weniger Gedanken machen.

Statt große Flaschen und umfangreiche Pflegeserien mitzunehmen, setzen erfahrene Reisende auf wenige, vielseitig einsetzbare Produkte, die problemlos ins Handgepäck passen. Diese Beauty-Alleskönner sparen Platz und Gewicht und erweisen sich unterwegs als besonders praktisch.

Diese Vorteile bieten feste Kosmetikprodukte

Feste Kosmetik gehört inzwischen zu den beliebtesten Reisebegleitern. Der größte Vorteil: Produkte wie Shampoo-Seifen, feste Gesichtsreiniger oder Deo-Sticks gelten meist nicht als Flüssigkeiten. Außerdem brauchen sie deutlich weniger Platz im Koffer und im transparenten Ein-Liter-Beutel als klassische Flaschen. Hinzu kommt, dass feste Produkte nicht auslaufen können und sich deshalb mit weniger Sorge verpacken lassen. Das Angebot an festen Beauty-Produkten ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Mittlerweile gibt es auch feste Conditioner, Zahnputztabletten und kompakte Parfum-Sticks als Alternative zu schweren Flakons.

Multifunktionale Produkte sparen Platz

Besonders praktisch für Reisen mit wenig Gepäck sind Beauty-Produkte mit mehreren Funktionen. Sie reduzieren die Anzahl einzelner Produkte im Kulturbeutel deutlich. Praktisch sind etwa getönte Tagescremes mit Lichtschutzfaktor. Sie kombinieren Pflege, Sonnenschutz und leichtes Make-up in nur einem Produkt.

Beliebt sind außerdem Beauty-Sticks, die sich sowohl als Rouge als auch als Lippenfarbe verwenden lassen. Viele Marken bieten inzwischen auch Pflegeprodukte an, die sich für Gesicht, Hände und Körper eignen. Dadurch können Reisende auf mehrere Cremes und Tuben im Handgepäck verzichten.

Die wichtigsten Beauty-Produkte für Kurztrips

Gerade bei Kurzreisen oder Städtereisen reicht oft eine vereinfachte Routine aus. Für zwei bis fünf Tage genügen meist schon wenige Essentials im Kulturbeutel und im Handgepäck. Viele Reise-Profis setzen deshalb auf eine kleine Grundausstattung: Reinigungstücher fürs Gesicht, Feuchtigkeitspflege, Sonnenschutz, Deo und ein multifunktionales Make-up-Produkt.

Clevere Pack-Hacks für den Kulturbeutel

Neben den richtigen Produkten spielt auch die Verpackung eine wichtige Rolle. Statt ständig neue Reisegrößen zu kaufen, greifen viele Reisende inzwischen zu wiederverwendbaren Behältern. Empfehlenswert sind mehrteilige Reiseflaschen-Sets mit nachfüllbaren, auslaufsicheren Flaschen und Tuben. Viele dieser Sets enthalten bereits einen passenden transparenten Beutel für das Handgepäck.