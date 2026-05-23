Minimalistisch reisen liegt im Trend: Platzsparende Beauty-Essentials fürs Handgepäck

Die 100-Milliliter-Regel macht das Packen zur Herausforderung. Erfahrene Reisende setzen deshalb auf feste Shampoos, Deo-Sticks und multifunktionale Produkte. Diese Beauty-Alleskönner sparen Platz, laufen nicht aus und passen problemlos ins Handgepäck.
Zwischen 100-Milliliter-Regel und wenig Platz im Koffer wird das Packen der Kosmetiktasche vor Flugreisen schnell zur Belastungsprobe. Genau deshalb zeichnet sich derzeit ein klarer Trend ab: Viele Reisende reduzieren ihre Beauty-Routine bewusst. So reisen sie entspannter und müssen sich vor der Sicherheitskontrolle am Flughafen weniger Gedanken machen.