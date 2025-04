Schluss mit wilden Mustern und schrillen Farben: Dezente Töne, fließende Schnitte und ein "back to the roots"-Feeling erobern dieses Jahr die Modewelt. Statt schreiender Individualität regiert subtile Eleganz - ein Schritt zu bewusstem Minimalismus.

Schon ein Blick auf die internationalen Fashion Weeks zeigt: Labels wie The Row, Bottega Veneta oder Max Mara setzen derzeit auf cleane Silhouetten und sanfte Erdtöne. Statt lauten Prints und exzentrischen Details dominieren edle Stoffe und durchdachte Schnitte. Auch die Pantone-Farbe des Jahres - Mocha Mousse, ein dezenter warmer Braunton - unterstreicht den Trend zur Natürlichkeit. Nach auffälligen Farben wie Very Peri, Viva Magenta oder Peach Fuzz folgt ein Ton, der Ruhe ausstrahlt.

Natürlichkeit als Reaktion auf Extravaganz

Stylistin Akiko Stiebeling sieht in dem Trend zur Natürlichkeit eine Reaktion auf vergangene Trends: "Die Mode hat sich lange Zeit in Extreme entwickelt - alles musste immer extravaganter sein. Jetzt besinnen wir uns zurück zur Natürlichkeit. Farben werden ruhiger, Silhouetten weicher. Es geht ums Wohlfühlen", erklärt sie am Rande eines Shootings zum aktuellen "Shoe Fashion"-Magazin von Deichmann.

Es sei auch eine Art "back to the roots"-Bewegung: "Armani hat in den 1980er Jahren angefangen und jetzt kommt es zurück", sagt Stiebeling. Laut der Stylistin dürften wir in den kommenden Monaten vor allem Farben wie Beige, Khaki, Lind, Stein oder Kalk sehen. Natürlichkeit bedeute aber nicht, dass der Look langweilig sein muss, betont sie: "Man kann ihn feminin stylen, indem man mit High Heels kombiniert oder mit goldenen Schmuckstücken aufwertet."

Natürliche Schuhe sind im Trend

In der Schuhmode ist der Trend zur Natürlichkeit schon länger angekommen: Materialien wie Leder, Bast oder Kork sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch ökologisch sinnvoll. Ein großer Pluspunkt natürlicher Farben wie Beige, Braun oder Khaki sei, dass sie einfach zu kombinieren seien, erklärt Katharina Martin, Modeexpertin der Deichmann "Shoe Fashion". Laut ihr manifestiert sich der Trend etwa in Keilabsätzen, beigen Sneakers oder Pantoletten in Naturtönen.

Die Vorliebe zur Natürlichkeit spiegelt sich auch in einem der größten Schuhtrends des kommenden Sommers wider: Clogs. Im 13. Jahrhundert in Amsterdam als Arbeiterschuh erfunden und in den 2000er Jahren als Teil der Boho-Ästhetik wieder chic, ist der rustikale Schuh mit seiner klassischen Holzsohle derzeit wieder überall.

Hervorheben statt verstecken

In Sachen Make-up setzt sich der Trend der Natürlichkeit im Frühjahr 2025 weiter fort - das zeichnete sich auch auf den Modenschauen der internationalen Fashion Weeks ab. Selbst bei Victoria Beckham, die ihre eigene Make-up-Marke hat, liefen die Models in Paris nur minimal geschminkt über den Catwalk. Der Fokus liegt auf authentischer Schönheit, bei der Unregelmäßigkeiten wie Augenschatten oder kleine Hautunreinheiten nicht mehr versteckt werden müssen.

Unsere Haut darf jetzt atmen: Leichtes Make-up, wie eine CC-Cream oder braune Mascara, ersetzt schwere Foundations und tiefschwarze Wimpern. Lipliner und bunte Lippenstifte weichen natürlichen, unaufgeregten Lippenprodukten, die pflegen. Der Trend soll normalisieren: Kaum ein Teint ist makellos, Fältchen und Augenschatten sind nichts, was man abdecken muss.