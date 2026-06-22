Minijob-Aus – das ist konkret geplant

Die Rentenkommission scheint sich in einem Punkt einig: Minijobs sollen für die meisten Beschäftigten abgeschafft werden. Was das für rund sieben Millionen Arbeitnehmer bedeutet.
Die Diskussion um die Zukunft des Minijobs hat in den letzten Tagen eine neue Dimension bekommen. Was bislang eine abstrakte Dauerdebatte war, steht jetzt womöglich kurz vor einem echten Wendepunkt, denn die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission legt ihren Abschlussbericht vor. Und es scheint radikal Richtung „Transformation der Gesellschaft“ zu gehen.