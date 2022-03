12 Mehr als drei Jahrzehnte arbeitete Wolfgang Frey an dem Stellwerk S. Foto: /Andreas Rosar

Die Miniaturwelten Stuttgart werden eröffnet. Darunter auch das Stellwerk S, das Stuttgart zeigt. Die ersten Bilder der Ausstellung vor der offiziellen Eröffnung finden Sie hier.















Link kopiert

Am Montag, den 28. März 2022, eröffnen die Miniaturwelten Stuttgart im ehemaligen Hindenburgbau gegenüber des Stuttgarter Hauptbahnhofs am Arnulf-Klett-Platz. Dort hat auch das Stellwerk S eine neue Heimat gefunden – so heißt der beeindruckende Miniaturnachbau von Stuttgart. Der laut Veranstalter weltweit größte Nachbau einer Stadt stand bisher in Herrenberg, doch nun soll er sowohl Touristen als auch Einheimische direkt im Kessel begeistern.

34 Jahre hat es gedauert, das Stellwerk S zu bauen. Es stellt Stuttgart in den 1980er Jahren im Maßstab 1:160 dar. Die über 500 Gebäude sind Unikate. Nach dem frühen Tod des Erbauers Wolfgang Frey hat der Herrenberger Unternehmer Rainer Braun die Modellanlage von dessen Witwe gekauft. Seit 2017 wurde die Anlage in Herrenberg ausgestellt. Doch Braun war immer der Meinung, dass das Modell in Stuttgart größeres Potenzial hätte. Außerdem konnte er bisher nur etwa eine Fläche von 600 Quadratmetern zeigen – also nicht die gesamte Modellanlage. Freys Nachbauten wirken wie Fotografien. Einige Impressionen erhalten Sie in der Bildergalerie.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Umzug von Klein-Stuttgart

Neben dem Stellwerk S werden auch andere Miniaturwelten bei der Eröffnung gezeigt. Beispielsweise Projekte und Kunstwerke der Künstlergruppe SOUP über Wolfgang Frey und sein Lebenswerk oder Hagen von Ortloff, der Einblicke in Schätze seiner Sammlung gibt.