Mini-Affäre: Pamelas romantische Woche mit Liam

Gerüchte gab es, nun bestätigt Pamela Anderson eine kurze Romanze mit ihrem Co-Star Liam Neeson. In einem kleinen französischen Restaurant sei sie gar als zukünftige Mrs. Neeson vorgestellt worden.

Washington - Gemunkelt wurde es schon lange, nun hat Pamela Anderson es bestätigt: Die Hollywood-Ikone hatte nach dem Dreh der Neuauflage der Slapstick-Reihe "Die Nackte Kanone" nach eigenen Angaben eine romantische Beziehung mit Co-Star Liam Neeson (73). Dem "People"-Magazin sagte die 58-Jährige: "Wenn Sie es unbedingt wissen wollen: Liam und ich hatten eine kurze Romanze, aber erst, nachdem wir die Dreharbeiten beendet hatten."

Die zukünftige Mrs. Neeson? Die beiden hätten eine "intime Woche" zusammen in seinem Haus im Bundesstaat New York verbracht, sagte Pamela Anderson und betonte dabei, sie habe ihr eigenes Zimmer gehabt. "Unsere Assistenten kamen beide mit; sogar die Familie schaute vorbei." Zum Essen ging das Paar in ein kleines französisches Restaurant, wo er sie als "die zukünftige Mrs. Neeson" vorstellte, wie sie erklärt.

Nach der Woche seien sie dann beide wieder ihrer Wege gezogen; sie hätten sich erst bei der Promotion für den Film wiedergetroffen und dabei Spaß gehabt. Pamela Anderson betonte in dem Interview zugleich, dass beide echte Gefühle gehabt hätten und sie Liam verehre, "aber ganz ehrlich gesagt sind wir als Freunde besser".

Anderson wurde an der Seite von David Hasselhoff durch die 90er-Jahre-Serie "Baywatch" über Rettungsschwimmer von Malibu berühmt. Große Aufmerksamkeit und viel Lob bekam sie für ihre Hauptrolle in dem Drama "The Last Showgirl" (2024), zuletzt war sie an der Seite von Neeson in "Die nackte Kanone" zu sehen.