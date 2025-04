1 Ein 25-Jähriger soll in einer Sauna in Stuttgart-Ost masturbiert haben. (Symbolfoto) Foto: www.imago-images.de/imageBROKER/Michaela Begsteiger via www.imago-images.de

Im Mineralbad Leuze in Stuttgart-Ost soll ein Mann masturbiert und dabei eine Frau angeschaut haben. Als er später auf den Vorfall angesprochen wird, soll er den Begleiter der Frau geschlagen haben.











Weil er am Mittwoch in einem Mineralbad in Stuttgart-Ost erst masturbiert und dann einen Mann geschlagen haben soll, hat die Polizei einen 25-Jährigen vorläufig festgenommen.