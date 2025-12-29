Mineralbad Cannstatt: Geschlossenes Solebad sorgt für Ärger

Weihnachtsbesuch ins Wasser gefallen: Viele Badegäste standen an den Feiertagen vor verschlossenen Türen. Wann im Stuttgarter Solebad wieder gebadet und geschwitzt werden kann.
Als Stuttgarts einzige Therme mit natürlicher Thermalsole nimmt das Solebad Cannstatt eine besondere Stellung im Südwesten ein. Die hohe Mineralisierung des Wassers, gewonnen aus fünf verschiedenen Heil- und Mineralquellen, bildet die Grundlage für gesundheitsförderndes Baden – und zieht Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Metropolregion sowie aus weiten Teilen Baden-Württembergs an.