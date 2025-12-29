Mineralbad Cannstatt: Geschlossenes Solebad sorgt für Ärger

Weihnachtsbesuch ins Wasser gefallen: Viele Badegäste standen an den Feiertagen vor verschlossenen Türen. Wann im Stuttgarter Solebad wieder gebadet und geschwitzt werden kann.

Als Stuttgarts einzige Therme mit natürlicher Thermalsole nimmt das Solebad Cannstatt eine besondere Stellung im Südwesten ein. Die hohe Mineralisierung des Wassers, gewonnen aus fünf verschiedenen Heil- und Mineralquellen, bildet die Grundlage für gesundheitsförderndes Baden – und zieht Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Metropolregion sowie aus weiten Teilen Baden-Württembergs an.

Weihnachtsbesuch geplatzt An den Weihnachtsfeiertagen und den Tagen danach standen diese Besucher jedoch vor verschlossenen Türen. „Ich hatte mich extra vorher im Internet informiert“, erzählt Christian Brenner, der mit seiner Frau aus Reutlingen angereist war, um sich am zweiten Weihnachtstag etwas Erholung im warmen Solewasser zu gönnen. Doch die beiden mussten unverrichteter Dinge umkehren und waren entsprechend verärgert. „Vor dem Solebad war Absperrband gespannt, daneben hing ein großes Schild: ‚Wegen eines technischen Defekts vorübergehend geschlossen‘“, so Brenner. Mittlerweile ist die Info auch auf der Homepage vermerkt.

Das Ehepaar ließ sich den Abend jedoch nicht verderben und fuhr weiter ins Mineralbad Leuze. „Das war zwar rappelvoll, aber immerhin konnten wir dort dann endlich saunieren“, berichtet der Reutlinger Rentner. Ins Solebad wollen er und seine Frau dann im neuen Jahr, wenn es wieder geöffnet hat.

Wann das Solebad wieder öffnet

Laut der Betreibergesellschaft Stuttgarter Bäder ist ein technischer Defekt der Grund für die Schließung des Solebads. Wie Lars Mühlig von den Stuttgarter Bädern mitteilt, ist am 25. Dezember ein wichtiges Bauteil der Mess- und Regelungstechnik ausgefallen. „Die Beschaffung des Ersatzteils gestaltet sich auch auf Grund der Feiertage schwierig und wir gehen davon aus, dass eine Lieferung erst nach der Jahreswende Anfang Januar erfolgen kann“, so Mühlig.

Wieder geöffnet sein soll das Schwimmbad voraussichtlich am 7. Januar um 9 Uhr, die Sauna am selben Tag um 13 Uhr, die Herrensauna bereits um 9 Uhr. Die Damensauna geht laut Angaben der Betreiber einen Tag später, am 8. Januar um 9 Uhr, wieder in Betrieb.