Mindestlohnrichtlinie: Zu viel Einmischung der EU ist tabu

So erstaunt es nicht, wenn Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften zwischen Frust und Erleichterung schwanken, weil ihre (gegensätzlichen) Hoffnungen nicht erfüllt wurden. Für Deutschland bedeutet das Urteil: Was die Festlegung der Mindestlöhne angeht, bleibt alles wie gehabt. Obwohl in der Wirtschaft massiver Ärger über die nächsten Anhebungen auf 13,90 und 14,60 Euro nachhallt, weil diese in der Krise als völlig kontraproduktiver Kostentreiber betrachtet werden, besteht kein Korrekturbedarf an der Arbeit der Mindestlohnkommission. Auch der deutsche Gesetzgeber sollte ihren Spielraum nicht weiter einschränken.