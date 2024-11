1 Netto bleibt nicht viel von der Erhöhung übrig. Foto: Delpixel / shutterstock.com

Im Jahr 2025 wird der Mindestlohn erneut erhöht. Hier erfahren Sie, um wie viel. Außerdem haben wir berechnet, was bei einem Durchschnittsgehalt netto übrig bliebe.











Am 01. Januar 2024 wurde der Mindestlohn von 12 Euro auf 12,41 Euro angehoben. Die nächste Erhöhung folgt bereits im Jahr 2025. Dann steigt der Mindestlohn auf 12,82 Euro pro Stunde an. Er wird also das zweite Mal in Folge um 41 Cent erhöht. Doch was bleibt netto von diesem Betrag übrig?