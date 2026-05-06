Mindestlohn: Zoll kontrolliert bundesweit die Paket-Branche

Mehrere Tausend Zollbeamte nehmen Paketzusteller ins Visier. Es geht auch um den Verdacht, dass Arbeitszeiten von Fahrern nicht oder nicht vollständig vergütet werden.
Köln - Mehr als 2.900 Zollbeamte kontrollieren seit dem frühen Morgen Paketzusteller im gesamten Bundesgebiet. Es gehe um Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in der Kurier-, Express- und Paketbranche, teilte die Generalzolldirektion mit. Kontrolliert werde vor allem in großen Depots und Verteilzentren - also dort, wo viele Fahrer und Zusteller anzutreffen seien.