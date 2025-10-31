Jamaika kämpft mit den Folgen des schweren Sturms. Überall liegen Trümmer, Menschen schlafen auf der Straße, viele Gemeinden sind noch isoliert. Die Opferzahlen könnten weiter steigen.
Mehrere Tage nach dem Durchzug von Hurrikan „Melissa“ auf Jamaika treten in dem besonders stark betroffenen Inselstaat die gewaltigen Schäden immer deutlicher zutage. „Die Lage vor Ort ist apokalyptisch“, teilte Brian Bogart, Direktor des Welternährungsprogramms (WFP) in der Karibik, nach einem Besuch in der besonders betroffenen Küstenstadt Black River im Südwesten der Insel mit. „Es sieht aus, als wäre in dieser Gemeinde eine Bombe explodiert, die Menschen schlafen auf der Straße, es herrscht totale Zerstörung.“