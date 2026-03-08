„Mind & Magic“ in Herrenberg: Illusionisten in Herrenberg mit Las-Vegas-Glanz und Lokalkolorit

Eindrucksvolle Großillusionen und Mentalmagie: Der Magier Julius Frack war mit dem Herrenberger Zauberer Dani Steep als Moderator in der Stadthalle zu Gast.
Zum Auftakt der Schau setzt Julius Frack auf Überwältigung: Nicht nur, dass er und seine Bühnenpartnerin Laura unerwartet in einem transparenten Behältnis erscheinen. Er lässt sie auch noch geschwind auf zauberhafte Weise die Kleider wechseln und setzt einen Platztausch-Effekt drauf. „Gibt es bisher noch irgendwelche Fragen?“, fragt der charmante Magier dann das verblüffte Publikum.