2 Mimi und Peter Kuchler haben noch in dem Jahr geheiratet, in dem sie sich kennengelernt haben: 1968. Foto: privat

Mimi macht sich auf eine lange Zugfahrt, um ihren Bruder in Stuttgart zu besuchen. Als sie ankommt, sieht sie zuerst seinen Kumpel Peter, und da sind sofort diese Schmetterlinge. Viel Zeit bleibt ihnen aber nicht.









Es ist 1.30 Uhr am 30. April 1968, als Mimi in ihrem Büro-Outfit – dunkler knielanger Rock, weiße Bluse – den Zug am Stuttgarter Hauptbahnhof verlässt, und dann passiert alles innerhalb von Sekunden. Sie sieht erst nur Peter in seiner grauen Hose, dem weißen Hemd und der dunklen Krawatte – ebenfalls Arbeitsklamotten. Mimi geht auf Peter zu, „und man begrüßt sich halt per Umarmung“, sagt Mimi heute. Und statt den Begrüßungsbussis auf die Wange visieren beide etwas zentraler an, sie küssen sich direkt auf den Mund. „Da waren die berühmten Schmetterlinge im Bauch“, sagt Mimi.