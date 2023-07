1 Bereit für den großen Auftritt: Der Göppinger Handball-Weltmeister Mimi Kraus macht ab Februar bei der RTL-Show mit. Foto: Giacinto Carlucci

Mimi Kraus wird ab Februar beim RTL-Format „Let‘s Dance“ mitmachen. Der Göppinger Handballstar rechnet mit zehn Stunden Training am Tag. Die Spannung steigt – und die Aufregung auch.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Taktgefühl, Kondition und Koordination habe ich. Und ich tanze gerne. Aber das wird auch richtig anstrengend fürs Hirn, sich die ganzen Schritte zu merken.“ Mimi Kraus ist motiviert bis in die Haarspitzen, hat aber auch Respekt vor der neuen Herausforderung: Der Göppinger Handballstar und Influencer wagt sich aufs Tanzparkett und nimmt an der neuen Staffel des RTL-Formats „Let‘s Dance“ teil. Der Sender sei auf ihn zugekommen, bereits zum zweiten Mal, sagt Kraus. Beim ersten Anlauf habe es zeitlich nicht gepasst. „Ich bin wirklich aufgeregt, das erinnert mich an mein erstes Länderspiel“, sagt der 39-Jährige beim Kaffeetrinken in seinem Göppinger Fitnessstudio. Die Show sei etwas komplett Neues, und das Unbekannte verursache für Nervosität.