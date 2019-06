1 Mimi Fiedler hat sich nun auch kirchlich getraut Foto: imago images / Lumma Foto

Jetzt haben Mimi Fiedler und Otto Steiner auch Gottes Segen: Die Schauspielerin und der TV-Produzent feierten am Wochenende nun auch ihre kirchliche Hochzeit.

Jetzt ist das Glück perfekt: Nach der standesamtlichen Trauung im Januar hat Schauspielerin Mimi Fiedler (43, "Alles außer Sex") nun auch kirchlich geheiratet. Wie unter anderem die "Bild"-Zeitung meldet, gab sie am Wochenende ihrem Otto Steiner (56) in der Pfarr- und Klosterkirche St. Lambert östlich von München das Jawort. 300 Gäste sei anschließend auf Schloss Pertenstein in der Nähe des Chiemsees ausgiebig gefeiert worden.

Sowohl für Fiedler als auch für den TV-Produzenten Steiner ist es die zweite Ehe. Wieder verheiratet zu sein, fühle sich "einfach nur wunderbar" an, sagte die Schauspielerin in einem Interview nach der Trauung Anfang des Jahres. Es sei einfach ein anderes Gefühl zu wissen: "Das ist jetzt mein Ehemann." Steiner bringt vier erwachsene Kinder zwischen 19 und 32 Jahren mit in die Ehe, Fiedler ihre Tochter Ava (17) und ihre Ziehtochter Ana (28).

