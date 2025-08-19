Milram-Käseverpackungen sorgen für Aufregung im Netz

Die aktuellen Milram-Käseverpackungen sorgen im Netz für Debatten – weil sie eigentlich für Vielfalt und Gemeinschaft stehen sollen, was vielen offenbar nicht schmeckt.

Eine Familie, die mit ihrem Hund spazieren geht, ein küssendes Paar, Freunde zusammen am Frühstückstisch– alles in bunten fröhlichen Farben. Diese Illustrationen kann man seit Anfang August auf den Schnittkäseverpackungen von Milram sehen. Die sogenannte Design-Edition sorgt noch bis Oktober für einen Farbklecks im Kühlregal und auf dem Frühstückstisch. Die Verpackungen stellen eine vielfältige Gesellschaft dar – mit Menschen unterschiedlicher Hautfarben, Geschlechter und Altersstufen.

Die insgesamt 10 Illustrationen stammen von drei jungen Künstlern und Künstlerinnen. Neben dem Kölner Moritz Adam Schmitt und der in Lissabon lebenden Danii Pollehn war auch Josephine Rais aus Berlin mit dabei. Sie hat bereits für Firmen wie Breuninger und Adidas Illustrationen entworfen.

Milram-Käseverpackungen für junge Zielgruppe

Milram erklärt auf der eigenen Website, dass die Aktion ein Statement für den Markenwert Gemeinschaft sein soll. Gegenüber dem Designmagazin Page erklärt Milram, dass man vor allem gezielt die Brücke zu einer jungen Zielgruppe schlagen wolle, die von Marken heute mehr erwartet. Sie sei eine Käuferschaft, der emotionale Relevanz und Authentizität wichtig sind. Und das seien Werte, die Milram auch in ihrer eigenen Marke finde.

Im Netz, vor allem auf X, hat die Design-Edition jetzt einige kritische Kommentare erhalten. So schreibt Vanessa Behrendt, die familienpolitischen Sprecherin der rechtspopulistischen AfD-Landtagsfraktion Niedersachsen : „Nö danke, Milram. Ich kaufe euren Käse gerne wieder, sobald ihr wieder klar kommt.“

Enige User überschreiten die Grenze zum Rassismus und sagen: „Wenn sie den Käse afrikanisch bewerben, sollen sie ihn auch gefälligst im Urwald verkaufen. (...)“, oder man solle Milram boykottieren und die Agenda 2030 stoppen. Damit sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen gemeint.

Solche Aussagen haben wiederum schnell Gegenreaktionen ausgelöst, viele User verteidigen die Aktion von Milram: „In meinen Augen ist Milram einfach der perfekte Marketingstunt gelungen. Ich hätte nie davon erfahren, wenn sich nicht plötzlich wieder jeder 3. darüber aufregen würde. Das Geheule hat buchstäblich dafür gesorgt dass es viele außerhalb der Zielgruppe erreicht. Wirklich genial!“, heißt es zum Beispiel im Netz.

Milram-Käseverpackungen und blonde Schauspielerin

Ein anderer Nutzer verglich die Aktion mit einer anderen Werbeaktion, die kürzlich viral ging. Die Schauspielerin Sydney Sweeney hatte mit ihrer American Eagle Jeans-Kampagne für Aufsehen gesorgt. Der Kampagne wurde vorgeworfen, dass die blonde, blauäugige Schauspielerin in der Werbung mit guten Genen gleichgesetzt wird, was als rassistisch interpretiert wurde. Ein User kommentierte jetzt, das genau die User, die über die Kritik der Sweeney Werbung gelacht haben, jetzt die Milram-Aktion kritisieren.