Millionenverlust in Fellbach: „Wir haben geglaubt, dass das noch was wird mit dem Tower“

Auch die Baufirma Baresel hat sich beim Bau des Wohnhochhauses eine blutige Nase geholt. Wegen schlechter Zahlungsmoral häufte sich ein Millionenverlust auf.

Bei der Pleite des Fellbacher Tower-Projekts mussten nicht nur zahlreiche Kleinanleger teils sechsstellige Geldbeträge in den Wind schreiben. Statt der versprochenen Bilderbuch-Rendite von sechs Prozent gab es im Insolvenzverfahren gerade mal ein Drittel der in den an der Frankfurter Börse aufgelegten Immobilienfonds eingezahlten Beträge zurück.

Auch viele Wohnungskäufer sahen ihren Traum von den eigenen vier Wänden zerplatzen. Trotz stolzer Preise von 3500 Euro pro Quadratmeter – in den oberen Stockwerken des 107 Meter hohen Luxus-Baus wurde sogar ein Quadratmeterpreis von 7500 Euro aufgerufen – hatten sie ihr erspartes Geld in den Erwerb eines Appartements gesteckt.

Bisher glaubte man, dass Baresel rechtzeitig die Reißleine zog

Nach der Insolvenz saßen sie mit teilweise bereits gekündigter Wohnung und laufendem Bankkredit auf gepackten Koffern – und warteten vergeblich auf die versprochene Fertigstellung der seit mittlerweile zehn Jahren im Rohbau vor sich hin gammelnden Ruine. Die Enttäuschung der verhinderten Wohnungsbesitzer war mit Händen zu greifen – auch wenn sich seinerzeit kein Käufer über sein Frust-Erlebnis mit dem Tower äußern wollte.

In der Öffentlichkeit war bisher allerdings weit weniger bewusst, dass sich beim Tower-Projekt auch die Baufirma Baresel die Finger eingeklemmt hat. Statt einen fairen Preis für das Wohnhochhaus und das benachbarte Hotel zu erhalten, musste der als Generalunternehmen beauftragte Betrieb einen Verlust von mehreren Millionen Euro verschmerzen.

In der Vergangenheit war in Fellbach davon ausgegangen worden, dass für Baresel die drohende wirtschaftliche Schieflage längst absehbar war – und das Unternehmen mit Blick auf die sich abzeichnende Insolvenz gerade noch rechtzeitig die Reißleine gezogen hatte. Die Einstellung der Bauarbeiten, so zumindest die öffentliche Wahrnehmung, brachte das Kartenhaus beim Tower endgültig zum Einsturz.

Beim Prozess vor dem Stuttgarter Landgericht wird nun ein etwas anderes Bild gezeichnet. Seit Ende April müssen sich Michael G. Warbanoff und sein Sohn Mark vor der 11. Großen Strafkammer wegen Insolvenzverschleppung und Marktmanipulation verantworten. Und offenbar hat die Strahlkraft ihrer mit großer Überzeugung vermarkteten Hochhauspläne nicht nur Finanzinvestoren, Wohnungskäufer und große Teile der Fellbacher Stadtpolitik geblendet.

Nein, auch bei der beauftragten Baufirma scheinen die branchenüblichen Warnsysteme auf stumm geschaltet gewesen zu sein. Obwohl die monatlichen Abschlagszahlungen erst nach langwierigen Diskussionen überwiesen wurden und immer öfter nur Teilbeträge flossen, schrillten bei Baresel offenbar nicht die Alarmglocken. „Wir haben geglaubt, dass das noch was wird mit dem Tower“, sagt Moritz Ziegler, seinerzeit mit der Projektleitung der Großbaustelle am Fellbacher Stadtrand betraut.

Der erfahrene Bauingenieur, Jahrgang 1973, war am Mittwoch von der Wirtschaftsstrafkammer gehört worden – als erster Zeuge am immerhin vierten Verhandlungstag. Seiner Schilderung nach war es mit der Zahlungsmoral der Bauherren schon Monate vor dem finanziellen Crash nicht mehr weit her. Obwohl Baresel vorab zehn Prozent der vereinbarten Netto-Bausumme von 48 Millionen Euro als Sicherheit einbehalten hatte, stiegen die nicht bezahlten Forderungen im Vier-Wochen-Rhythmus an – von zwei über vier bis zu satten 6,8 Millionen Euro.

Projektstart in Fellbach: Beim Spatenstich für den Tower herrschte auf der Baustelle noch eitel Sonnenschein. Foto: Sascha Sauer

Nun muss man wissen, dass es bei einem Projekt mit Tower-Dimensionen beim Baufortschritt immer gewisse Unschärfen gibt. Wie viel Beton tatsächlich verschalt worden ist, wie viel Meter Rohr im Lüftungsschacht liegen und wie viel Material in die Geschossdecken floss, ist bei Projekten dieser Größenordnung nicht leicht abzuschätzen. Die Branche behilft sich mit einer sogenannten Leistungsstand-Feststellung – einem Daumenwert, der Monat für Monat fortgeschrieben wird.

Auffällig beim Fellbacher Wohnhochhaus war, dass die fälligen Abschlagszahlungen immer öfter zum Streitthema wurden – und sich der Ton der hin- und hergeschickten E-Mails zunehmend verschärfte. „Ihre Kürzungen sind willkürlich und werden von uns nicht anerkannt“, wird in einem Schreiben von Baresel an die Bauherren auf eine bei Zahlungsverzug nach Fälligkeit prompt folgende Mahnung hingewiesen.

Hintergrund ist, dass die Baufirma immer größeren Geldbeträgen hinterherlaufen musste – und sehenden Auges hinnahm, dass sich ein millionenschwerer Fehlbetrag anhäufte. „Für uns war logisch, dass dieser Tower eine besondere Immobilie ist und sich das Hochhaus-Feeling nicht wie ein Reihenhaus verkauft“, begründet der mit der Projektleitung betraute Bauingenieur die Nachsicht bei der Baufirma. Zwar wurde intern durchaus überlegt, dem Auftraggeber mit Verzugszinsen und Sondervereinbarungen zu drohen. Angesetzt wurden die Daumenschrauben aber nicht – es blieb bei Protestmails und regelmäßigen Mahnungsschreiben.

Im Wochentakt wurden Interessenten über die Baustelle geführt

Mit ein Auslöser war, dass Baresel auch an den in den oberen Tower-Etagen liegenden Appartements durchaus starkes Interesse zu spüren glaubte. Im Wochentakt habe gerade Senior Michael G. Warbanoff potenzielle Wohnungskäufer über die Baustelle geführt. Die Weitblicke ins Remstal und auf den Stuttgarter Kessel galten schließlich als bestes Verkaufsargument. „Auch wir waren von dem Projekt überzeugt“, sagt der Projektleiter.

Die entscheidende Frage, ob der Verkauf der Wohnungen überhaupt genügend Geld in die Kasse hätte spülen können, um die Baukosten und die Rendite für den Immobilienfonds zu decken, dürfte im Prozess noch zum Thema werden. Mit Spannung erwartet wird beispielsweise die Vernehmung von Insolvenzverwalter Ilkin Bananyarli, der in einer der nächsten Sitzungen ebenfalls in den Zeugenstand gerufen wird. Der Prozess wird fortgesetzt.