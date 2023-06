1 Gut 15 Millionen Euro hat der Bau des Expo-Pavillons gekostet. Einen großen Teil davon übernahm das Land. Foto: Imago/Arnulf Hettrich

Stuttgart - In der Affäre um den Landespavillon bei der Expo in Dubai muss das Wirtschaftsministerium entgegen dem ursprünglichen Plan ein wichtiges Gutachten offenlegen. Im Wirtschaftsausschuss soll nun Akteneinsicht beantragt werden, wie der baden-württembergische Landtag mitteilte. Der Ausschussvorsitzende Erik Schweickert (FDP) war damit am Mittwoch beauftragt worden.