Millionenschwerer Neubau: Verkehrszentrale zieht von Stuttgart nach Ludwigsburg

Beim A81-Anschluss Ludwigsburg-Nord werden zukünftig die 1050 Kilometer Autobahn im Südwesten gesteuert. Am Dienstag fand die Grundsteinlegung für die Verkehrszentrale statt.
In der Nähe von Ludwigsburg und Asperg, eingeklemmt zwischen den vielbefahrenen Straßen von A81 und B27, wird zukünftig der Autobahnverkehr in ganz Baden-Württemberg gesteuert. Auf dem Gelände der Autobahnmeisterei Ludwigsburg ist am Dienstag der Grundstein für die neue Verkehrszentrale Südwest gelegt worden. In rund zwei Jahren soll das Gebäude in Betrieb genommen werden.