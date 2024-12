Millionenschwerer Nachlass: Rechtsstreit um Erbe von Stuttgarter Bauhaus-Künstler Schlemmer beendet

Bietigheim-Bissingen: Schwäbische Impressionistinnen Aus der Kunstgeschichte ausradiert

Monet und Renoir? Kennt man. Aber was ist mit Anna Huber oder Emma Joos? Auch im Schwabenland gab es impressionistische Künstler – und vor allem hochbegabte Künstlerinnen, die man nun in einer sehr sehenswerten Schau in Bietigheim-Bissingen entdecken kann.