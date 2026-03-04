Millionenschaden auf der Hulb: Feuer bricht in Autolackiererei aus, Mitarbeiter fliehen

Am Mittwochmorgen bricht in einer Autolackiererei in Böblingen ein Feuer aus. Während offene Flammen im Gebäude lodern, bringen sich 17 Menschen in Sicherheit. Der Schaden ist immens.
In einer Lackiererei im Böblinger Industriegebiet Hulb ist am Mittwochmorgen um 8 Uhr ein Brand ausgebrochen, der sich über die Lüftungsanlage ausbreitete. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden von mehr als einer Million Euro aus. Das meldet die Polizei. Das Polizeirevier Böblingen hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.