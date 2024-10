1 Bildungscampus Ezach: Für den Spatenstich ist alles vorbereitet. Foto: Simon Granville

Im Leonberger Ezach entsteht ein Komplex mit Kita, Mensa und vielleicht auch einer neuen Sporthalle. Billig wird das nicht, sondern deutlich teurer als ursprünglich einmal veranschlagt.











Link kopiert



Kinder ab einem Jahr bis zum Ende der Grundschule werden auf dem neuen Bildungscampus Ezach in Leonberg ihren Betreuungs- und Schulplatz finden. In den vergangenen zwei Monaten wurden die alten Gebäude abgerissen. An diesem Dienstag, 29. Oktober, ist Spatenstich.