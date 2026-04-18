Madeleine Schulze und Steffen Vietz setzen im Hofgut Ammerfeld ihren Traum um: Ein Ort, der Tierwohl und professionellen Reitsport verbinden soll. Die beiden haben viel vor.
Es riecht wie bei einem Spaziergang im Wald, auch der weiche Boden fühlt sich beim Gehen so an. Das Ambiente in der großen Halle, gebaut mit viel Holz, ist so geschaffen, dass sich Pferde wohlfühlen sollen. Es gibt neben dem Waldboden Mineralsteine zum Lecken, frisches Wasser aus einer Tränke und Kratzbürsten, falls es mal juckt. Das mit dem Wohlfühlen klappt augenscheinlich: In der Nacht liegen hier die Tiere entspannt auf der Seite, wie die zur Sicherheit installierten Kameras festhalten.