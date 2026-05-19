Millionenprojekt: Im zweiten Anlauf – in Freiberg soll ein Sportpark entstehen

Der TuS Freiberg (Kreis Ludwigsburg) bekommt sein eigenes Sportzentrum. Das Millionenprojekt soll dem Verein neue Mitglieder bescheren. Auch die Stadt möchte profitieren.
Zum Abschluss gab es eine Niederlage: Mit einem 1:2 gegen den SV Sandhausen hat sich der SGV Freiberg vor knapp zwei Wochen vom Wasenstadion verabschiedet – bekanntlich trägt der Fußball-Regionalligist seine Heimspiele in der kommenden Saison in Heilbronn aus. Auch ein paar Kilometer weiter westlich sind Anfang Mai die Weichen für die Zukunft gestellt worden. Der TuS Freiberg zieht aber nicht weg, sondern rüstet auf: Er darf endlich sein Sportvereinszentrum bauen.