Millionengewinne 2024: In Ludwigsburg wohnen landesweit die meisten Glückspilze

Ein Sechser im Lotto – davon träumt wohl jeder Lottospieler. Im Jahr 2024 ging dieser Traum für vier Menschen aus dem Kreis Ludwigsburg in Erfüllung. An Silvester durfte sich der letzte Glückspilz des Jahres über den satten Gewinn freuen. Mit der Ziehung am 28. Dezember fiel auch der höchste Gewinn bei Lotto Baden-Württemberg in diesem Jahr in den Kreis Ludwigsburg. Mit genau 26 431 697,80 Euro startete ein Tipper ins neue Jahr. Damit gab es im Kreis Ludwigsburg landesweit die meisten Millionengewinner. Dicht gefolgt vom Rems-Murr-Kreis mit drei Gewinnern.