Durchsuchungen in neun EU-Ländern, mehrere Festnahmen. Eine kriminelle Organisation soll mit Luxusautos Millionen-Steuerschäden verursacht haben. Ein Hauptverdacht führt nach Iserlohn.
In einem großangelegten EU-weiten Schlag wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs in Millionenhöhe mit Luxusautos haben Einsatzkräfte in neun europäischen Ländern Durchsuchungen durchgeführt. In Deutschland wurden vier Tatverdächtige festgenommen, weitere fünf Personen in Tschechien, wie die Europäische Staatsanwaltschaft in Luxemburg mitteilte. Als Hauptverdächtige gelten demnach Eigentümer einer Gruppe von Autohäusern in Iserlohn im Märkischen Kreis sowie in Berlin.