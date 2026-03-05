Millionen-Summe: Streit mit Beuys-Erben um Tausende Frühwerke beigelegt

Bilder mussten abgehängt werden, Kataloge erschienen ohne Abbildungen – doch nun ist alles geregelt: Das niederrheinische Museum Schloss Moyland und die Erben von Joseph Beuys haben sich geeinigt.
Bedburg-Hau - Das niederrheinische Museum Schloss Moyland mit dem weltweit größten Bestand an frühen Werken von Joseph Beuys und die Erben des Universalkünstlers haben einen langjährigen Streit beigelegt. Die Witwe Eva Beuys und ihre Kinder räumten der Museumsstiftung die umfassenden Nutzungsrechte an Tausenden Werken von Beuys (1921-1986) ein.