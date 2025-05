Millionen-Publikum am Bildschirm: ESC-Finale lockt TV-Zuschauer in Scharen

1 Der österreichische Countertenor JJ alias Johannes Pietsch gewann den Eurovision Song Contest 2025 in Basel. Foto: imago/Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Der Eurovision Song Contest 2025 hat am Samstagabend Millionen Menschen vor die Bildschirme gelockt. Besonders in der jungen Zielgruppe konnte das europäische Spektakel punkten.











Link kopiert



Der Eurovision Song Contest 2025 hat am Samstagabend, dem 17. Mai, für Begeisterung bei Millionen Fernsehzuschauern gesorgt. Durchschnittlich 8,55 Millionen Menschen verfolgten im Ersten (inklusive ONE 9,132 Millionen) das spektakuläre Finale des Eurovision Song Contest in Basel. Zusätzlich verzeichnete die ARD Mediathek und eurovision.de 2,165 Millionen Abrufe in den Event-Livestreams, wie die aktuellen Zahlen aus einer Pressemitteilung des Senders belegen.