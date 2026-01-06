Die Stadt Steinheim (Kreis Ludwigsburg) will das Freibad modernisieren. Bis zu zehn Millionen Euro würde das kosten. Welche Auswirkungen hätte das für die Badesaison?
Die Kommunen Steinheim und Murr haben als Betreiber des Wellariums in den vergangenen Jahren schon eine Menge Geld in das Bad gesteckt. Der Sanitär- und Umkleidebereich wurde von Grund auf modernisiert, das Kiosk neu gebaut. Doch die To-do-Liste ist längst nicht abgehakt. Unter anderem sollen in der beliebten Freizeitanlage in Steinheim die Badewassertechnik, die Energieversorgung und insbesondere die Becken erneuert werden. Es wäre eine Megainvestition von aktuell geschätzt bis zu 10 Millionen Euro – die nun konkreter wird.