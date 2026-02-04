Millionen-Projekt in Sillenbuch: Umbau des Geschwister-Scholl-Gymnasiums für 187 Millionen Euro startet

Lernlandschaften ohne Türen, Laubengänge und eine Dachterrasse – das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Sillenbuch wird erneuert. Doch zunächst kommen Baulärm und Provisorien.
Jetzt aber wirklich. Der Projektbeschluss für den Umbau des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) ist gefallen. Damit wird ein knapp 187 Millionen Euro teures Megavorhaben umgesetzt. Während der nördliche Teil des zweigeschossigen Baus saniert und umgestaltet werden soll, wird der südliche Teil abgerissen und durch einen viergeschossigen Neubau in Holzhybridbauweise ersetzt.