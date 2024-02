Millionen-Projekt in Marbach: Tür zum geplanten Hallenbad öffnet sich wieder

Millionen-Projekt in Marbach

1 Das alte Hallenbad ist außer Betrieb, ein Neubau geplant. Foto: Ralf Poller/Avanti

Die Stadt Marbach ist auf Zuschüsse angewiesen, um die neue Sportstätte zu bauen. Fix ist nun, dass es den wichtigsten Fördertopf weiter gibt. Allerdings stehen die Bewerber Schlange.











Vereine, Schulen und Stadträte in Marbach können aufatmen. Fürs Erste zumindest. Das Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“, kurz SJK, wird trotz der Haushaltskrise in Berlin nicht eingestampft. Das hat das Ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen nun mitgeteilt. Die Stadt Marbach hofft auf saftige Zuschüsse aus diesem Topf, um ein neues Hallenbad bauen zu können. Ohne Zuwendungen der öffentlichen Hand, das hatte der Bürgermeister Jan Trost mehrfach hervorgehoben, werde sich das Projekt nicht stemmen lassen. Dennoch steht auch jetzt noch ein Fragezeichen hinter dem Vorhaben.