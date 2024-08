Die Marke mit den grünen Bussen steuert weltweit 5600 Reiseziele an. Die Porsche SE ist von dem Unternehmen begeistert und investiert nun Millionen in das Geschäft.

Die Porsche Automobil Holding SE investiert Millionen in das Münchener Unternehmen Flix SE, um am Erfolg der globalen Mobilitätsplattform für Fernbus- und Zugreisen teilzuhaben. Flixbus fährt somit jetzt auch für Porsche.

Zusammen mit dem schwedischen Finanzinvestor EQT und der Kühne Holding, Muttergesellschaft des Logistikkonzerns Kühne + Nagel, will die Porsche SE 35 Prozent an der Flix SE übernehmen. Auf die Porsche SE entfällt dabei ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag. Porsche erklärt zu der Investition, man wolle das Unternehmen auf seinem weiteren Wachstumskurs maßgeblich unterstützen, was darauf hindeutet, dass es sich nicht nur um eine passive Beteiligung handeln soll.

Lesen Sie auch

Das Unternehmen Flixbus gibt es seit elf Jahren; seine Wurzeln liegen in der Öffnung des Fernbusmarkts für private Anbieter. Im Lauf der Jahre übernahm es zahlreiche andere Unternehmen. Die Betreibergesellschaft Flix bedient inzwischen 5600 Reiseziele in mehr als 40 Ländern. Nach Angaben der Porsche SE ist sie damit in Europa, Nordamerika und in der Türkei Marktführer für Fernbusreisen.

Porsche SE sieht großes Wachstumspotenzial bei Flixbus

„Flix ist eine beeindruckende Erfolgsstory“, erklärt Lutz Meschke in seiner Eigenschaft als Beteiligungsvorstand der Porsche SE. „Auch zukünftig sehen wir ein großes Wachstumspotenzial für nachhaltige und bezahlbare Mobilitätsangebote und freuen uns, die weitere globale Expansion der Flix-Plattform zu begleiten.“ Die Investition zusammen mit EQT stehe dabei beispielhaft für den Ansatz, bei der Umsetzung der Investitionsstrategie mit weltweit führenden Investoren zusammenzuarbeiten.

Auch EQT betont, das Investment nicht nur als Finanzbeteiligung zu betrachten und hebt unter anderem die „tiefgreifende industrielle Expertise“ der Porsche SE hervor. Die Philosophie von Porsche stimme sehr gut mit der Mentalität von EQT überein, als Eigentümer eine aktive Rolle zu spielen.