Millionär aus Baden-Württemberg beim BSW: Wer ist Sahra Wagenknechts Mann fürs Geld?

1 Sahra Wagenknecht und Ralph Suikat haben sich über eine gemeinsame Bekannte kennengelernt. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Ralph Suikat hat in seinem Leben ein Millionenvermögen angehäuft. Jetzt kümmert sich der 58-Jährige bei Sahra Wagenknechts Bündnis (BSW) ums Geld. Wer ist der Millionär aus Ettlingen, der für sich selbst höhere Steuern fordert?











Was bedeutet Luxus für einen Millionär? Eine eigene Yacht, vielleicht ein Helikopter oder ein Privatjet? Wer sich jemanden mit siebenstelligem Vermögen und darüberhinaus vorstellt, hat schnell das Bild vom dekadenten Lebensstil im Kopf. Ralph Suikat ist weit entfernt von diesem Klischee. Zwar hat der 58-Jährige in seinem Leben ein Millionenvermögen angehäuft. Aber als man ihn nach Luxusgütern fragt, antwortet er an einem Tag im August in einem italienischen Restaurant in Ettlingen (Kreis Karlsruhe): „Luxus bedeutet für mich, hier ein weiteres Getränk und einen Nachtisch bestellen zu können, ohne dass ich mir finanzielle Gedanken machen muss.“