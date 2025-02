Millie Bobby Brown feiert 21. Geburtstag: Von einer kleinen Seriendarstellerin zum Filmstar

Am 19. Februar feiert Millie Bobby Brown ihren 21. Geburtstag. In ihren jungen Jahren hat die Schauspielerin bereits eine beeindruckende Karriere hingelegt. Und auch privat fand sie in dem Model Jake Bongiovi ihr großes Glück.

Millie Bobby Brown (21) konnte sich in den vergangenen Jahren fest in der Schauspielbranche etablieren. Ihre Karriere begann - wie bei vielen Schauspielgrößen - mit Auftritten in verschiedenen Serien. Ihren großen Durchbruch feierte Brown trotz alledem sehr früh: Im Alter von gerade einmal zwölf Jahren wurde sie mit dem Netflix-Hit "Stranger Things" (seit 2016) weltweit berühmt. Am 19. Februar 2025 feiert sie ihren 21. Geburtstag.

Ihre Schauspielkarriere begann zäh

Millie Bobby Brown wurde am 19. Februar 2004 im spanischen Marbella als drittes von vier Kindern geboren. Im Alter von vier Jahren zog ihre Familie nach Großbritannien, bevor sie aus beruflichen Gründen in die USA übersiedelte. Dort kam Brown erstmals mit der Schauspielerei in Berührung: Sie nahm an einem Schauspielkursus für Kinder teil, bei dem ein Agent auf sie aufmerksam wurde. Um daran anzuknüpfen, zog die gesamte Familie von Orlando in Florida nach Los Angeles, Kalifornien.

Zwei Jahre nachdem Browns Familie in die USA gezogen war, gab sie ihr Fernsehdebüt in zwei Episoden der Serie "Once Upon a Time in Wonderland" (2013, auf ABC), gefolgt von ihrer ersten Hauptrolle in "Intruders - Die Eindringlinge" (2014, auf BBC) und Gastauftritten in erfolgreichen Sendungen wie "Navy CIS" (seit 2003, auf CBS), "Modern Family" (2009-2020, auf ABC) und "Grey's Anatomy" (seit 2005, auf ABC).

Familiäre Probleme erweisen sich als Karriere-Boost

Während Brown versuchte, ihre Schauspielkarriere voranzutreiben, kämpften ihre Eltern immer mehr mit finanziellen Problemen. Diese waren schlussendlich der Grund dafür, dass die Familie 2015 zurück nach Großbritannien zog. Doch angekommen in ihrer alten Heimat erhielt Brown ein Jahr später eine Einladung zu einem Vorsprechen der Netflix-Serie "Stranger Things", die sich schnell als Erfolg erwies und die 21-Jährige zum Weltstar machte. Brown sicherte sich in der Sci-Fi-Serie die Hauptrolle der Eleven und etablierte sich damit schon mit zwölf Jahren im Schauspielgeschäft. Seither wird Brown für ihre schauspielerische Leistung gefeiert und erhielt 2017 unter anderem den Screen Actors Guild Award und den MTV Movie & TV Award. Von der "Times" wurde sie im selben Jahr auf der Liste der "30 einflussreichsten Teenager" aufgenommen. Zur Erinnerung: Die Britin war zu diesem Zeitpunkt erst 13 Jahre alt.

Schnell konnte sie an ihren Erfolg anknüpfen: Während der Dreharbeiten zu "Stranger Things" stand die Schauspielerin erstmals für ein Filmprojekt vor der Kamera. 2019 spielte Brown in "Godzilla II: King of the Monsters" an der Seite von Vera Farmiga (51) und Kyle Chandler (59) eine der Hauptrollen, zwei Jahre später kehrte sie für die Fortsetzung "Godzilla vs. Kong" (2021) ans Set zurück. Für "Enola Holmes" (2020) und "Enola Holmes 2" (2022) fungierte Brown nicht nur als Hauptdarstellerin, sondern auch als Produzentin. Ihr vorerst letzter Film "Damsel" erschien im vergangenen Jahr.

So vielseitig ist Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin. 2017 gab sie ihr Model-Debüt für das Designer-Label Calvin Klein. Im selben Jahr wurde sie von der Agentur IMG Models unter Vertrag genommen. 2023 veröffentlichte sie ihren ersten Roman "Nineteen Steps", den sie mit einer Ghostwriterin entwickelte. Trotz Kritik an der Qualität wurde das Buch ein "New York Times"- und "Sunday Times"-Bestseller und soll nun von dem Streaming-Giganten Netflix verfilmt werden.

In Jake Bongiovi fand die Schauspielerin privat ihr Glück

Ihre erste, öffentlich bekannte Beziehung führte Brown mit dem Musiker Jacob Sartorius (22). Nach sieben Monaten zerbrach die Teenagerliebe. "Die Entscheidung von Jacob und mir war im völligen, gegenseitigen Einverständnis. Wir sind beide happy und bleiben Freunde", schrieb die Britin 2018 in einer Story auf ihrem Instagram-Account. Im Januar 2020 machte Brown die Liebe zu dem Sportler Joseph Robinson offiziell, doch auch diese hielt nur etwa acht Monate. Wie unter anderem "The Sun" damals berichtete, sei der volle Terminkalender Grund für die Trennung gewesen.

Seit 2021 ist Brown mit Promispross Jake Bongiovi (22) liiert, im April 2023 machte der Sohn von Musiker Jon Bon Jovi (62) seiner Freundin einen Heiratsantrag. Mit einem Bild, das vermutlich kurz nach der Verlobung entstand, teilte Brown auf Instagram die Neuigkeiten mit ihren Fans. "Ich habe dich drei Sommer lang geliebt, jetzt will ich alle, Schatz", schrieb sie damals. Der Verlobungsring gehörte einst ihrer Mutter, wie die 21-Jährige vier Monate später gegenüber "The Times" verriet: "Ich habe diesen Ring immer geliebt, ich fand ihn so besonders. Dann hat ihn meine Mutter Jake gegeben... Das heißt, sie machten mit der Verlobung gemeinsame Sache."

Im Mai vergangenen Jahres gaben sich der Filmstar und das Model während einer intimen Zeremonie in den USA das Jawort. "Es war eine sehr kleine, familiäre Hochzeit und die Braut sah umwerfend aus. Jake ist überglücklich", plauderte der Vater des Bräutigams während eines Auftritts im BBC-Format "The One Show" aus. Die große Hochzeit fand im September in Italien statt.