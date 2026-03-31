Milliardenvorhaben in Stuttgart: SPD/Volt wollen Oper komplett an Land abgeben

Bisher zahlen Landeshauptstadt und Land für die Spielstätte je zur Hälfte – allein in diesem Jahr zusammen 111,4 Millionen Euro. Wie lange kann die Stadt das noch?
Ende 2026 soll über die Sanierung der Staatsoper am Eckensee entschieden werden. Dann wird sich das Preisgericht über die Arbeiten von anfänglich 30 Architekturbüros beugen, die zum zweiphasigen Realisierungswettbewerb eingeladen worden sind. Auch die Stadt ist als paritätischer Mitzahler für die Staatstheater im Boot. Doch kann sie wirklich bis zu 900 Millionen Euro für Sanierung und Neubauten aufbringen? Sozialdemokraten und Volt im Gemeinderat fordern, die Stadt solle aus dem Opernprojekt aussteigen.